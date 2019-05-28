مانشيني يستدعي هداف الكالتشيو لمواجهة اليونان والبوسنة

ويعد هذا ثاني استدعاء على التوالي يتلقاه كوالياريلا (36 عاما).
ومن أبرز المستجدات في القائمة عودة أندريا بيلوتي مهاجم تورينو والذي لم يدخل في قائمة إيطاليا منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وبالمثل حارس روما أنطونيو ميرانتي.ويغيب عن القائمة حارس الميلان، جانلويجي دوناروما، الذي تعرض الأحد لإصابة عضلية في مواجهة سبال، وماريو بالوتيلي الذي كانت آخر مرة يلعب فيها مع إيطاليا في سبتمبر/أيلول بدوري الأمم.
وتواجه إيطاليا اليونان في الثامن من يونيو/حزيران المقبل في أثينا، والبوسنة بعدها بثلاثة أيام في تورينو.
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