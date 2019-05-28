رئيس بايرن ميونخ: الرحيل أفضل لبواتينج

جدد أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، نصائحه للمدافع المخضرم، جيروم بواتينج، اليوم الاثنين، بضرورة البحث عن تجربة جديدة خارج أليانز أرينا.

وقال هونيس، في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية، عقب مباراة بايرن الودية ضد كايزرسلاوترن: "بواتينج ليس لاعبًا احتياطيًا، ولن يقبل بجلوسه على مقاعد البدلاء، والجميع رأى ذلك في الأسابيع القليلة الماضية".

وأضاف: "من الأفضل له أن يرحل، فإحباطه في الوقت الراهن سيتضاعف في الموسم المقبل، إذا فضّل الاستمرار معنا".

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واستطرد: "رغم مسيرته الرائعة معنا، إلا أننا تعاقدنا مع لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد، كما أننا نملك ماتس هوميلز ونيكلاس سولي، للقيام بدوره".

وعن إمكانية إجراء محادثات مع المدافع الألماني، أجاب هونيس: "لا يوجد داعٍ لهذه المحادثة، فقد قلت له رأيي، ولا يوجد ما يمكن قوله أكثر من ذلك".

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس النادي البافاري أن وكيل بواتينج، بدأ في البحث له عن عروض، مؤكدًا علم الإدارة بذلك وتقبلها للأمر.