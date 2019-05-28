الأرجنتين تبدأ تحضيراتها لكوبا أمريكا بدون ميسي

بدأ منتخب الأرجنتين، اليوم الاثنين، مرانا شارك فيه 11 لاعبا، استعداد لبطولة كوبا أمريكا في البرازيل، في غياب القائد ليونيل ميسي الذي سينضم للمجموعة غدًا، لدى وصوله إلى البلاد، حسبما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وخاض المران كل من الحارس أجوستين مارشسين، والمدافعين نيكولاس تاجليافيكو وراميرو فونس موري ورنزو سارابيا ونيكولاس أوتاميندي، ولاعبي الوسط رودريجو دي باول وجيوفاني لو سيلسو ولياندرو باريديس وجيدو رودريجيز وروبرتو بيريرا، والمهاجم سيرجيو أجويرو.

وتحدث المدرب ليونيل سكالوني، ومدير المنتخبات الوطنية سيزار لويس مينوتي، مع اللاعبين في بداية المران الذي شمل تدريبات، مثل اللعب في مساحات محدودة والحفاظ على الكثافة، من أجل استرداد الكرة في أقل وقت ممكن.

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ومن المنتظر أن ينضم ميسي، وأيضا المدافع جيرمان بيزيلا، ولاعبو الوسط أنخيل دي ماريا وماركوس أكونيا والمهاجمون لوتارو مارتينيز وباولو ديبالا، إلى تجمع الألبيسيليستي غدًا الثلاثاء.

أما حارسا المرمى فرانكو أرماني وإستيبان أندرادا والمدافع خوان فويث، ولاعب الوسط إيثيكيل بالاسيوس والمهاجم ماتياس سواريز، فسيلحقون بمعسكر المنتخب الأرجنتيني "حين تنتهي التزاماتهم مع فرقهم".

ويلعب منتخب الأرجنتين على أرضه مباراة ودية أمام نيكاراجوا، في السابع من الشهر المقبل، قبل أن يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.