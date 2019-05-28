رسميًا.. الاتحاد المغربي يشكو حكم نهائي الكونفيدرالية

تقدم اتحاد الكرة المغربي بشكوى رسمية، اليوم الاثنين، ضد الإثيوبي باملاك تيسيما، حكم مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، التي احتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمس، بين نهضة بركان ومضيفه الزمالك المصري.

وأبرز خطاب الاحتجاج عدم طرد الحكم لحارس مرمى الزمالك، محمود جنش، رغم "نطحه" للاعب المنافس، بكر الهلالي، إلى جانب عدم طرد نفس الحارس، خلال ركلات الترجيح، بعد تجاوزه المساحة المخصصة له في مرماه، وهو ما نتج عنه إعادة ركلة نهضة بركان الثانية.

كما تضمن الخطاب إشارات لـ"تجاوزات" الحكم الإثيوبي، خلال عودته للفيديو للتأكد من بعض قراراته.

وكان اتحاد الكرة المغربي قد توجه في وقت سابق، بخطاب مماثل ضد الحكم المصري، جهاد جريشة، الذي أدار ذهاب نهائي دوري الأبطال، بين الوداد والترجي التونسي (1-1).

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية، أمس، على حساب نهضة بركان، بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهابًا وإيابًا (1-0).