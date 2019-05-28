رئيس الكاف يشيد باستاد القاهرة قبل بطولة إفريقيا

حرص هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على اصطحاب أحمد أحمد، رئيس الكاف، اليوم الاثنين، في جولة تفقدية لاستاد القاهرة الدولي، لمتابعة أعمال التطوير والتجهيز استعدادا للبطولة.

وقد نال الاستاد إشادة رئيس الكاف، فيما شهدت الجولة تواجد إدريس عكي، رئيس الشركة الراعية للاتحاد الإفريقي، ومحمد كامل، رئيس لجنة التسويق بالبطولة، وأحمد مجاهد، المنسق العام للبطولة.

وأشاد أحمد أحمد ورئيس الشركة الراعية، بالأعمال التي يشهدها استاد القاهرة والتطور السريع والملموس من اللجنة المنظمة، من أجل إنجاز المهمة وتجهيز الاستاد في أسرع وقت، استعدادا لانطلاق البطولة القارية.

وتستضيف مصر كأس أمم إفريقيا 2019، في الفترة ما بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو.

وستقام مباراة الافتتاح في استاد القاهرة الدولي، بين مصر وزيمبابوي، ضمن المجموعة الأولى.