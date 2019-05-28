فأل سيئ لآرسنال وحسن لتشيلسي قبل نهائي يوروبا ليج

تتجه الأنظار يوم الأربعاء المقبل صوب الملعب الأولمبي في باكو، والذي سيكون مسرحًا لنهائي الدوري الأوروبي بين آرسنال وتشيلسي.

ويدير المباراة النهائية الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي، والذي يتفاءل به عشاق تشيلسي كثيرًا، بينما يعد مصدرًا للتشاؤم لجماهير آرسنال.

وأدار روكي مباراتين في دوري أبطال أوروبا من قبل لتشيلسي، كانت الأولى في دور المجموعات أمام فالنسيا، وفاز البلوز بثلاثية نظيفة في موسم 2011- 2012، وأتت المباراة الثانية في دور المجموعات أيضًا في موسم 2013- 2014 وتغلب على ستيوا بوخارست الروماني بهدف نظيف.

وعلى الجانب الآخر أشرف الحكم الإيطالي على مباراتين لآرسنال في دوري الأبطال، أتت الأولى في دور المجموعات من موسم 2011- 2012، وحينها تعادل المدفعجية أمام بوروسيا دورتموند 1-1، وأتت المباراة الثانية في دور المجموعات من موسم 2015- 2016، وخسر آرسنال حينها بنتيجة ثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 5-1.

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وأتى الفوز الوحيد الذي حققه آرسنال في حضور الحكم الإيطالي، في مباراة فنربخشة التركي في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال من موسم 2013- 2014.

وفي الدوري الأوروبي، حكم روكي مباراة واحدة من قبل لآرسنال، أتت في نصف نهائي الموسم الماضي، وحينها خسر المدفعجية أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

وأدار أيضًا مباراة واحدة لتشيلسي في الدوري الأوروبي من قبل، وحينها تغلب البلوز على روبن كازان الروسي بنتيجة 3-1 في ربع نهائي موسم 2012- 2013.