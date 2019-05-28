شكرا لقرائتكم "الإسماعيلى" : نتمنى مواجهة الزمالك قبل أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن التعادل مع فريق الجونة يعود لعدة أسباب، على رأسها الإرهاق وغياب التوفيق.

وقال المنياوي إن إضاعة الفرص السهلة التى أتيحت للفريق فى الشوط الأول تحديدا لعبت دورا كبيرا فى فرض نتيجة التعادل بمواجهة الجونة.

كان الإسماعيلى والجونة تعادلا سلبيا فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، الأثنين، على ملعب الجونة ، ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة بمسابقة الدورى المحلى. Advertisements

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلي : "تواجد حازم مرسى للمرة الأولى مع عودة مدحت فقوسة ومحمد بيومى ومحمد الضرف للمشاركة أحد أهم المكاسب هذا الموسم ، هم لاعبون شباب على مستوى عال كان ينقصهم فقط الاحتكاك باستمرار من أجل تقديم مستوى مميز".

واختتم المنياوى تصريحاته قائلا :"حرصنا على منح اللاعبين فترة راحة من أجل التقاط الانفاس ، ونتمنى أن نخوض مواجهة الزمالك الأخيرة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية".