شكرا لقرائتكم أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة ناى الزمالك رحيل السويسرى كريستيان جروس عن تدريب الفريق الأبيض عقب التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى.

وبات أهلى جدة السعودى أقرب المحطات التى من المتوقع أن يحط جروس رحاله فيها خاصة أنه خاض معهم تجربة تدريبية من قبل محققا العديد من الألقاب والبطولات.

كان أهلى جدة قد أعلن تولى يوسف عنبر القيادة الفنية لفريق الأهلي، بشكل مؤقت، حتى نهاية موسم 2018-2019، بعد إقالة الأوروجوياني خورخي فوساتي، المدرب السابق، في منتصف شهر أبريل الماضي.