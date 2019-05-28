شكرا لقرائتكم مباراة طلائع الجيش تعلن رحيل جمال عمر عن منصب الرجل الأول بالمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعد مباراة مصر المقاصة ضد طلائع الجيش التى أقيمت بالأمس وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الدورى الأخيرة لجمال عمر المدير الفنى للمقاصة عن منصب الرجل الأول لأبناء الفيوم بعد نهاية الموسم .

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وكان مصر المقاصة قد حقق مع جمال عمر 5 نقاط من 12 نقطة حيث حقق الفريق فوزا وحيدا على النجوم بهدفين مقابل هدف وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله وبنفس النتيجة تعادل مع طلائع الجيش ، بينما خسر أمام إنبى بهدفين مقابل هدف .

وأعلن مجلس إدارة المقاصة أنه لن يتعجل التفاوض مع أى مدير فنى جديد خاصة وانه الوقت مازال طويلا للإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للفريق فى الموسم المقبل .