الجونة يصرف مكافآت خاصة للاعبين عقب البقاء فى الدورى الممتاز

أصدر مسئولو نادي الجونة، اليوم الثلاثاء، قراراً بصرف مكافآت خاصة للجهاز الفني بقيادة حماده صدقي ولاعبي الفريق، وذلك عقب بقاء الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

من الجدير بالذكر أن وصل رصيد فريق الجونة 37 نقطة وجاء ترتيبه في المركز الثالث عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاء ذلك عقب أن حصل على نقطة واحدة في مباراته الاخيرة مع نادي الإسماعيلي والتي انتهت بتعادل الفريقين سلباً، وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري العام والتي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة.