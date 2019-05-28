شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ضد المصرى.. ضياء عبد الصمد مستمر مع الفريق الشرطى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا غاليا على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل لا شىء فى الجولة الأخيرة بالدورى، فى المباراة التى أقيمت بينهما بالأمس، ليحصد أبناء بورسعيد أغلى ثلاث نقاط لهم يرفعوا بهم رصيدهم إلى 52 نقطة فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 27 نقطة وودع البطولة وهبط للقسم الثانى.

وقد قرر مجلس إدارة الداخلية استمرار ضياء عبد الصمد على رأس القيادة الفنية للداخلية فى الموسم المقبل بالرغم من الخسارتين اللتين منى بهما الفريق أمام الإسماعيلى والمصرى.

ويأمل مجلس إدارة الداخلية العودة سريعا لدورى الأضواء فى الموسم المقبل بتدعيم صفوف الفريق فى الصيف بصفقات سوبر.