سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة ناى الزمالك رحيل السويسرى كريستيان جروس عن تدريب الفريق الأبيض عقب التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى. وبعد إعلان رئيس الزمالك رحيل المدرب السويسرى، سوبر كورة يكشف وجهة جروس المقبلة، لمعرفة أين يذهب جروس بعد الزمالك اضغط هنا

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