شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة ضد طلائع الجيش تعلن رحيل جمال عمر عن منصب الرجل الأول لأبناء الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مباراة مصر المقاصة ضد طلائع الجيش التى أقيمت بالأمس وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الجولة الأخيرة من الدورى رحيل جمال عمر المدير الفنى للمقاصة عن منصب الرجل الأول لأبناء الفيوم بعد نهاية الموسم.

وقد حقق مصر المقاصة مع جمال عمر 5 نقاط من 12 نقطة، حيث حقق الفريق فوزا وحيدا على النجوم بهدفين مقابل هدف وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله وبنفس النتيجة تعادل مع طلائع الجيش، بينما خسر أمام إنبى بهدفين مقابل هدف.

وقد أعلن مجلس إدارة المقاصة أنه لن يتعجل التفاوض مع أى مدير فنى جديد، خاصة أن الوقت مازال طويلا للإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للفريق فى الموسم المقبل.