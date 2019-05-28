شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى يكشف أسباب تعادل الإسماعيلي مع الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى التعادل مع فريق الجونة لعدة أسباب.

وتعادل الفريقان سلبيا مساء الإثنين على ملعب الجونة ، ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة بمسابقة الدورى المحلى.

Advertisements

وقال مدرب الإسماعيلى: "الإرهاق وغياب التوفيق فى الفرص التى أتيحت بالشوط الأول من بين أهم الأسباب فى فرض نتيجة التعادل بمواجهة الجونة".

واستكمل : "تواجد حازم مرسى للمرة الأولى مع عودة مدحت فقوسة ومحمد بيومى ومحمد الضرف للمشاركة أحد أهم المكاسب هذا الموسم، هم لاعبون شباب على مستوى عال كان ينقصهم فقط الاحتكاك باستمرار من أجل تقديم مستوى مميز".

وأنهى حديثه بقوله :"حرصنا على منح اللاعبين فترة راحة من أجل التقاط الأنفاس ، ونتمنى أن نخوض مواجهة الزمالك الأخيرة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية".