محمد إبراهيم لزوجته: عيد ميلادك وشه حلو علينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد إبراهيم صانع ألعاب نادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصى على تويتر. ونشر محمد إبراهيم صوراً جمعته بزوجته وأبنائه معلقاً: كل سنة وإنتى طيبة يا روحى وعقبال 100 سنة وإنتى معايا، عيد ميلادك وشه حلو علينا.

محمد إبراهيم كان نادى الزمالك قد نجح فى حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد الماضى، بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية، ليستعيد الفريق الأبيض ذاكرة البطولات الأفريقية بعد غياب 16 عاما. Advertisements إضافة تعليق

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حرص محمد إبراهيم صانع ألعاب نادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصى على تويتر. ونشر محمد إبراهيم صوراً جمعته بزوجته وأبنائه معلقاً: كل سنة وإنتى طيبة يا روحى وعقبال 100 سنة وإنتى معايا، عيد ميلادك وشه حلو علينا.

محمد إبراهيم كان نادى الزمالك قد نجح فى حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد الماضى، بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية، ليستعيد الفريق الأبيض ذاكرة البطولات الأفريقية بعد غياب 16 عاما.

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