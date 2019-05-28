شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الكونفدرالية .. كهربا فى الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الزمالك صباح اليوم ، إلى اداء الامتحانات الدراسية ، الخاصة به . ونشر اللاعب عبر صفحته بانستجرام صورة وهو فى سيارته وعلق عليها " الامتحان " exam ". يذكر أن كهربا توج مع الزمالك اول امس ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ النادى ، والبطولة رقم 12 فى تاريخ الألقاب القارية للأبيض .

كهربا

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