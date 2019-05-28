فرج عامر: فخور بطارق حامد ابن سموحة والدورى المصرى شبه الخضار المسلوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عن فخره بأداء طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك خلال مباراة القلعة البيضاء أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.
وكتب عامر عبر حسابه على موقع تويتر: فخور بأداء ورجولة طارق حامد ابن نادى سموحة.
فرج عامر
وأضاف عامر متحدثاً عن مد مبارايت بطولة الدورى العام لما بعد كأس الأمم الأفريقية قائلاً: إطالة الدورى العام ومحاولة مطه لبعد البطولة الأفريقية أفقده بريقه وجعله مثل الحضار المسلوق صحى لكن بدون طعم.
فرج عامر 2
كان طارق حامد قد أصر على استكمال المباراة النهائية رغم الإصابة التى تعرض لها فى نهائى الكونفدرالية، والتى توج بها نادى الزمالك على حساب الفريق المغربى بركلات الترجيح.
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