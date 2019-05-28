انت الان تتابع السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
كأس العالم للشباب
تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة، عندما تواجه بنما نظيرتها فرنسا في تمام الساعة 6:00 مساء، وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية 2-0، أما بنما فتحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع مالي 1-1، وتحتاج فرنسا لتحقيق الانتصار لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.
وضمن مباريات المجموعة الخامسة أيضًا، تواجه السعودية نظيرتها مالي في تمام الساعة 8:30 مساء، وتتذيل السعودية ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، مقابل وجود مالي في المركز الثالث بنقطة واحدة. وتشهد المجموعة السادسة قمة مباريات اليوم عندما تواجه الأرجنتين نظيرتها البرتغال في تمام الساعة السادسة مساء، وتحتل
وتشهد المجموعة السادسة قمة مباريات اليوم عندما تواجه الأرجنتين نظيرتها البرتغال في تمام الساعة السادسة مساء، وتحتل الأرجنتين صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على جنوب إفريقيا بنتيجة 5-2، بينما توجد البرتغال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضًا بعد التغلب على كوريا الجنوبية 1-0.
وضمن مباريات نفس المجموعة، تواجه كوريا الجنوبية نظيرتها جنوب إفريقيا في تمام الساعة 8:30 مساء، ولا يملك المنتخبان أي رصيد من النقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.