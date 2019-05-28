جاتوزو يرحل عن ميلان بعد الغياب عن دوري الأبطال

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٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

جينارو جاتوزو

يستعد الإيطالي جينارو جاتوزو للرحيل عن تدريب ميلان، وذلك بعد لقائه مع المدير التنفيذي للنادي إيفان جازيديز أمس الإثنين، وذلك حسب "سكاي" الإيطالية، وفشل ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك للموسم السادس على التوالي، وذلك بعدما أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن كل من إنتر وأتلانتا اللذين حجزا بطاقة التأهل إلى المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز الموسم المقبل، وتولى جاتوزو تدريب ميلان في نوفمبر من عام 2017، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس وهذا الموسم في المركز الخامس.

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ويمتد عقد جاتوزو البالغ من العمر 41 عامًا مع ميلان حتى عام 2021، وتقرر في اجتماعه أمس مع جازيديز أن يرحل عن صفوف الروسونيري. ويبدو أن فشل ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سينهي أيضًا مسيرة المدير الرياضي ليوناردو، الذي بات قريبًا من تقديم استقالته. يذكر أن جاتوزو لعب 387 مباراة