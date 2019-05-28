انت الان تتابع هازارد يبحث عن الوداع المثالي عبر الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

إيدين هازارد

يبدو أن التتويج بلقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال، سيكون الوداع المثالي بالنسبة لإيدين هازارد مع تشيلسي، في حال قرر الرحيل عن البلوز هذا الصيف، وكشف النجم البلجيكي بنهاية الموسم المنقضي عن اتخاذه قرارًا بشأن مستقبله، منتظرًا أن يتم حسم الأمور مباشرة عقب المباراة النهائية غدًا الأربعاء، ويرغب تشيلسي في الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني لبيع هازارد، إلا أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدماته مقابل 88 مليون إسترليني خاصة أنه يمكن التعاقد معه بالمجان في صيف العام المقبل، وذلك حسب "سكاي سبورتس".

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وأكد هازارد عدم حسم أي شيء يتعلق بمستقبله، إلا أنه يرغب بشدة في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، قائلًا: "هذه مسابقة أوروبية، وبالتالي بالنسبة لي وللنادي وللمدرب وللجماهير، هي بطولة هامة". وأضاف: "عندما تلعب النهائي، لا تفرق ما إذا كان في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو حتى كأس الرابطة، أنت ترغب