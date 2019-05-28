اخبار الرياضه

هازارد يبحث عن الوداع المثالي عبر الدوري الأوروبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع هازارد يبحث عن الوداع المثالي عبر الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

إيدين هازارد

إيدين هازارد

يبدو أن التتويج بلقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال، سيكون الوداع المثالي بالنسبة لإيدين هازارد مع ، في حال قرر الرحيل عن البلوز هذا الصيف، وكشف النجم البلجيكي بنهاية الموسم المنقضي عن اتخاذه قرارًا بشأن مستقبله، منتظرًا أن يتم حسم الأمور مباشرة عقب المباراة النهائية غدًا الأربعاء، ويرغب تشيلسي في الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني لبيع هازارد، إلا أن يرغب في الحصول على خدماته مقابل 88 مليون إسترليني خاصة أنه يمكن التعاقد معه بالمجان في صيف العام المقبل، وذلك حسب "سكاي سبورتس".

Advertisements

وأكد هازارد عدم حسم أي شيء يتعلق بمستقبله، إلا أنه يرغب بشدة في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، قائلًا: "هذه مسابقة أوروبية، وبالتالي بالنسبة لي وللنادي وللمدرب وللجماهير، هي بطولة هامة". وأضاف: "عندما تلعب النهائي، لا تفرق ما إذا كان في أو الدوري الأوروبي أو حتى كأس الرابطة، أنت ترغب

وأكد هازارد عدم حسم أي شيء يتعلق بمستقبله، إلا أنه يرغب بشدة في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، قائلًا: "هذه مسابقة أوروبية، وبالتالي بالنسبة لي وللنادي وللمدرب وللجماهير، هي بطولة هامة".

وأضاف: "عندما تلعب النهائي، لا تفرق ما إذا كان في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو حتى كأس الرابطة، أنت ترغب في الفوز وفقط والعودة بالكأس والاحتفال بها".

وتابع: "عندما تلعب في تشيلسي، تدرك جيدًا في بداية الموسم، أن أهم كأس من الممكن التتويج بها في شهر مايو هي الدوري الأوروبي، خسرنا كأس الرابطة، وهذه آخر بطولة يمكن اللعب عليها".

واختتم: "أرغب في الفوز باللقب، ولا يهم ما إذا سجلت أم لا، وإذا كانت تلك مباراتي الأخيرة، فأتمنى التتويج باللقب، وسيكون ذلك بالفعل الوداع المثالي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يبحث عن الوداع المثالي عبر الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا