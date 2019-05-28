انت الان تتابع جاتوسو يرحل عن تدريب ميلان إثر الإخفاق في التأهل لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية اليوم الثلاثاء أن جينارو جاتوسو قال إنه سيرحل عن تدريب فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما أخفق في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عبر الدوري الإيطالي الذي اختتمت منافساته أمس الأول الأحد.

ويتوقع أن يصدر النادي بيانا في وقت لاحق اليوم.

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وحقق ميلان الفوز في آخر مباراة له في الموسم أمس الأول الأحد وتغلب على سبال 3 / 2 ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري، لكنه أنهى الموسم في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان الذي أحرز المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وتأهل ميلان تحت قيادة جاتوسو إلى الدوري الأوروبي، لكنه غاب للعام السادس على التوالي عن مسابقة دوري الأبطال التي توج بلقبها سبع مرات.