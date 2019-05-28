اخبار الرياضه

جاتوسو يرحل عن تدريب ميلان إثر الإخفاق في التأهل لدوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع جاتوسو يرحل عن تدريب ميلان إثر الإخفاق في التأهل لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية اليوم الثلاثاء أن جينارو جاتوسو قال إنه سيرحل عن تدريب فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما أخفق في قيادة الفريق للتأهل إلى في الموسم المقبل، عبر الذي اختتمت منافساته أمس الأول الأحد.

ويتوقع أن يصدر النادي بيانا في وقت لاحق اليوم.

Advertisements

وحقق ميلان الفوز في آخر مباراة له في الموسم أمس الأول الأحد وتغلب على سبال 3 / 2 ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري، لكنه أنهى الموسم في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان الذي أحرز المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وتأهل ميلان تحت قيادة جاتوسو إلى الدوري الأوروبي، لكنه غاب للعام السادس على التوالي عن مسابقة دوري الأبطال التي توج بلقبها سبع مرات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاتوسو يرحل عن تدريب ميلان إثر الإخفاق في التأهل لدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا