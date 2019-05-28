اعتقال مجموعة من اللاعبين في إسبانيا بسبب التلاعب بالنتائج

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

ذكرت صحيفة الباييس اليوم الثلاثاء أن الشرطة اعتقلت مجموعة من لاعبي دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية لكرة القدم في إسبانيا بسبب الاشتباه في تكوين منظمة إجرامية للتلاعب في نتائج المباريات.

وردا على سؤال عن هذا التقرير أكدت متحدثة باسم الشرطة الإسبانية وجود تحقيقات مفتوحة لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل.