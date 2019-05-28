الامارات | سلطان القاسمي خلال تكريم فريق الشارقة: كرة القدم دخلت إلى البيوت ولها تأثير حتى بين الإخوة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي خلال تكريم فريق الشارقة: كرة القدم دخلت إلى البيوت ولها تأثير حتى بين الإخوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أهمية الرياضة ودورها في المجتمع وسط قطاع الشباب وفي غرس قيم الوطنية وحب الشعار، مما يسهم في تطوير مقدراتهم ومواهبهم ويهيئهم لمستقبل أفضل من كافة النواحي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة مساء امس بقصر البديع العامر، رئيس وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، والفرقة المتوجة بألقاب كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد المحلية والخليجية وأصحاب الإنجازات الفردية لموسم 2018- 2019.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بمكافأة أصحاب الإنجازات الرياضية بمبلغ 26 مليون درهم منها 15 مليون للفريق الأول لنادي الشارقة لكرة القدم، و6 ملايين للألعاب الجماعية والفردية بنادي الشارقة الرياضي، و3 ملايين لأصحاب الإنجازات في أندية الإمارة، و2 مليون لنادي خورفكان لكرة القدم.

وهنأ سموه نادي الشارقة الرياضي بفوز فريق كرة القدم الأول بدرع دوري الخليج العربي، وفريق رجال كرة السلة بفوزه بكأس بطولة الأندية الخليجية الأبطال الـ 39 لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي، وفريق رجال كرة اليد أبطال رباعية الموسم المحلية وبرونزية بطولة آسيا للأندية، وأصحاب الإنجازات الفردية، مشيرا سموه إلى أن تبوؤ نادي الشارقة الرياضي لمنصات التتويج هذا العام في عدد من الألعاب الجماعية، يؤكد الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على هذه الفرق بمختلف أنشطتها وتخصصاتها الرياضية من إدارة ومدربين ولاعبين وجميع الأجهزة الإدارية والفنية لجميع الفرق بالنادي.

وقدم سموه الشكر إلى جميع القائمين واللاعبين في نادي الشارقة، داعيا إياهم للاستمرار في بذل الجهود والمحافظة على المراكز الأولى، مؤكدا سموه ضرورة تحلي اللاعبين بالأخلاق والروح الرياضية وقيم اللعبة واحترام المنافس في الملعب وعدم الخوض في الصراعات التي تثير المشاكل والحقد بين الأندية واللاعبين داعيا إدارة الأندية إلى المبادرة في توعية اللاعبين بهذه القيم.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن كرة القدم دخلت حتى إلى البيوت ولها تأثير حتى بين الإخوة مضيفا سموه أن الاحتراف الحقيقي هو بالانضباط واحترام المنافس والتحلي بالقوانين والقواعد الرياضية.

وأوضح سموه أنه من المتابعين لكرة القدم والمباريات رغم انشغاله، مشيرا إلى متابعته للمباريات الممتعة سواء المحلية منها أو العالمية فقد كان لسموه مع كرة القدم الكثير من الذكريات والمباريات التي شارك بها في صغره.

ولفت سموه إلى ضرورة تكليف شخص مسؤول كمتحدث رسمي مثل رئيس الفريق حيث يقوم بالتحدث مع الجهات المسؤولة أو مع الحكم بعيدا عن ادخال الجميع في هذه الشؤون التي تشتت اللاعبين والإداريين.

وأكد سموه ضرورة احترام قرارات الحكم وعدم الاعتراض عليها إلا بشكل رسمي فقد كلف لإدارة المباراة وهو المسؤول عنها وبإمكان الأندية تقديم اعتراضها من خلال الشخص المكلف من قبلها وليس من خلال الالتفاف والتجمع على الحكم خلال المباراة والاعتراض على أحكامه التي قد تتأثر بها سلوكيات اللاعبين وروحهم المعنوية بالإضافة إلى إثارة الجماهير ضد الحكام.

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وحول الأنباء التي تشير إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب، أوضح سموه أنها فكرة غير محبذة من شأنها التأثير على اللاعب المواطن، مبينا أن الأندية تقوم باستقطاب اللاعبين الأجانب في جهة الهجوم مما قلل من عدد اللاعبين المواطنين المتميزين في الهجوم، مستذكرا سموه إنجازات المنتخب في الوصول إلى مونديال 1990 في إيطاليا رغم عدم وجود اللاعبين الأجانب.

وأشاد سموه بنتائج الدمج التي يرى الجميع نتائجها في فريق الشارقة وفريق شباب أهلي اللذين تنافسا في هذا الموسم على لقب الدوري ودعا سموه لتقليص عدد الفرق الرياضية بما يسهم في تركيز الجهود على هذه الأندية وتوفير الإمكانيات لها بما يقوي المنافسة الطيبة بين كافة الفرق ويحفز باقي الأندية للاجتهاد والعمل على المنافسة.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة اتحاد الكرة للعمل بيد واحدة وعدم تأثير الاختلافات الشخصية على العمل للمصلحة الوطنية في الاتحاد ما يؤثر على كافة الأندية، مشيرا سموه إلى أن تناول الإعلام للحيثيات والاختلافات في الرأي يسهم سلبا على عمل القائمين في الاتحاد والأندية.

وحث سموه اللاعبين الواعدين إلى العمل على صقل مهاراتهم الفردية وتطوير مستوياتهم من خلال التدريب الدائم والتدرب على مهارات المراوغة منذ الصغر لافتا سموه إلى دور الأندية إلى في صقل المهارات وتدريب الناشئة عليها منذ الصغر.

وأعرب سموه عن فخره بأصحاب الإنجازات الفردية الهامة التي يحققها الرياضيون حيث أنهم يقومون برفع علم الدولة في المحافل العالمية والافتخار بالدولة وايصالها إلى المنصات العالمية.

وصافح سموه المسؤولين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، والتقط الصور التذكارية مع الفرق الفائزة، وسط فرحة كبيرة لأعضاء الفرق المختلفة.

وثمن مجلس الشارقة الرياضي وإدارة نادي الشارقة الرياضي وأصحاب الإنجازات الفردية والجماعية دعم صاحب السمو حاكم الشارقة للحركة الرياضية في الإمارة، ورؤية سموه الثاقبة في تطوير المنظومة الرياضية، مشيرين إلى أن فرحتهم أصبحت فرحتين بتحقيق الإنجازات وبلقاء سموه.

كما قدموا شكرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة السخية التي قدمها للأندية وأصحاب الإنجازات الرياضية ما يعد حافزا لمواصلة الجهود على درب البطولات في المسابقات المقبلة.

حضر الاستقبال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من الشيوخ وأعضاء مجلس الشارقة الرياضة وعدد من المسؤولين الرياضيين.