شكرا لقرائتكم كهربا يؤدى الامتحانات الدراسية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الزمالك ، توجه صباح اليوم ، إلى إداء الامتحانات الدراسية ، الخاصة به . ونشر اللاعب عبر صفحته بانستجرام صورة وهو فى سيارته وعلق عليها " الامتحان " exam ". Advertisements يشار إلى أن كهربا توج مع الزمالك أول أمس ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ النادى ، والبطولة رقم 12 فى تاريخ الألقاب القارية للأبيض .

كهربا

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