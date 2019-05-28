شكرا لقرائتكم الزملك يرفض استكمال الدورى بدون اللاعبين الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو نادى الزمالك، رفضهم لمقترح اتحاد الكرة، باستكمال مسابقة الدورى الممتاز، بدون اللاعبين الدوليين الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الأول استعدادًا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وذلك من أجل انهاء مسابقة الدورى قبل انطلاق البطولة الأفريقية.

وشدد الزمالك، على التمسك بلاعبيه الدوليين، وعدم خوض أى مباراة بالدورى بدونهم، خاصة وأن المنتخب ضم من الأبيض كلاً من محمود عبد الرحيم جنش، ومحمود علاء، ومحمود حمدى الونش، وطارق حامد، بخلاف فرجانى ساسى الذى سينضم لمنتخب تونس، وخالد بوطيب فى منتخب المغرب.

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بخلاف العناصر الأساسية التى سيفقدها الزمالك فى حالة خوض مبارياته بدون الدوليين، هناك أزمة أخرى فى مركز حراسة المرمى تجعل الأبيض يرفض هذا المقترح بشكل قطعى، حيث سينضم جنش للمنتخب الأول، وعمر صلاح سينضم للمنتخب الأولمبى، وعماد السيد يعانى من إصابة بكسر فى أحد أصابع اليد، الأمر الذى يجعل الفارس الأبيض بدون حارس فى حالة الموافقة على المشاركة بدون لاعبيه الدوليين.

يشار إلى أن الزمالك يستعد لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

كان الزمالك قد توج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب، بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، وذلك بعد فوز الأبيض فى الإياب بهدف نظيف وكان الذهاب قد انتهى بنفس النتيجة لصالح الفريق المغربى، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.