شكرا لقرائتكم فرج عامر : فخور برجولة طارق حامد.. والدورى بلا طعم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أشاد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة بأداء طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك خلال مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

وقال عامر عبر حسابه على موقع تويتر: فخور بأداء ورجولة طارق حامد ابن نادي سموحة.



تويتة فرج عامر عن طارق حامد

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كان طارق حامد أصر على استكمال المباراة النهائية رغم الإصابة التى تعرض لها فى نهائى الكونفدرالية، والتي توج بها نادي الزمالك على حساب الفريق المغربى بركلات الجزاء الترجيحية.



تويتة فرج عامر عن الدورى

كما نشر رئيس سموحة تويتة علق فيها على قرار مد مباريات بطولة الدوري العام لما بعد كأس الأمم الأفريقية قائلاً: "إطالة الدوري العام ومحاولة مطه لبعد البطولة الأفريقية أفقده بريقه وجعله مثل الخضار المسلوق صحى ولكن بدون طعم".