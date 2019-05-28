شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يمنح الثلاثى المحترف إجازة 15 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى، منح لثلاثى الفريق المحترف ريتشارد بافور "الغانى" ويحيي زايد "التنزانى" وبنسون شيلونجو "الناميبى" إجازة لمدة 15 يوما.
و يغادر المحترفين لبلادهم خلال الساعات المقبلة ، على ان يعودوا لصفوف الفريق مع بداية فترة التحضير.
يشار إلى أن جهاز الإسماعيلى قد منح باقى اللاعبين نفس فترة الراحة نظرا لعدم تحديد موعد المباراة المتبقبة للفريق هذا الموسم أمام الزمالك والتى سيتم اقامتها عقب انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة.
يذكر أن الإسماعيلى قد قام بفسخ عقد المهاجم النيجيرى “عودة مارشال” بالتراضى.
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