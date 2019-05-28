شكرا لقرائتكم أحد المشجعين فى مركز شباب الجزيرة: موقع تذكرتى وفر وقت قياسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحد المشجعين الذين توجهوا إلى منفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة للحصول على الـ Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، إن الموقع وفر وقت قياسي في الحصول على التذاكر ، مؤكدا أن استمرار العمل بهذا النظام في مباريات الدوري العام سيقضي على ظاهرة شغب الملاعب خاصة في ظل تسجيل البيانات الشخصية عبر الموقع .

وانطلق العمل بمنفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة في الحادية عشرة صباح اليوم، من أجل تسليم ال Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، حيث يتوقف العمل في الرابعة عصرا قبل موعد الإفطار على أن يعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا.

Advertisements

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.