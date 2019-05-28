ماذا تبقى لـ" جروس " مع الزمالك؟...

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جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إسدال الستار على مسيرة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى مع القلعة البيضاء عقب التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح.
ومن المقرر أن ينتهى عقد جروس مع الزمالك بنهاية الشهر الجاري وبالتحديد يوم 31 مايو والذى تتخله مواجهة الإنتاج الحربى ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل.
ووفقا لتصريحات مرتضى منصور أصبح يتبقى فى مسيرة جروس مع الزمالك قيادة الأبيض فى مباراة الإنتاج الحربى، و 4 تدريبات جماعية فى مقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة ثم يرحل.
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