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شكرا لقرائتكم بعد لقب الكونفدرالية .. محمد إبراهيم لزوجته: "عيد ميلادك وشة حلو علينا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
هنأ محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك زوجته بعيد ميلادها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
ونشر محمد إبراهيم صوراً جمعته بزوجته وأبنائه وعلق عليها قائلاً: كل سنة وانتى طيبة يا روحى و عقبال 100 سنة وانتى معايا، عيد ميلادك وشة حلو علينا ".
محمد إبراهيم مع زوجته وأبنائه
يذكر أن الزمالك نجح مؤخراً فى حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد الماضي، بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية، ليستعيد الفريق الأبيض ذاكرة البطولات الأفريقية بعد غياب 16 عام.
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