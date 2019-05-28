أمير مرتضى: لو معايا فلوس الشحات هشتري نجوم إفريقيا

تحرير : سعد الدين محمود

قال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن نادي الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بمقابل مادي مبالغ فيه للغاية، ولا يستحقه أي لاعب مصري، خاصة أن الشحات خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإماراتي لمدة موسم واحد، ولم يلعب في صفوف برشلونة على سبيل المثال.

وأضاف أمير، خلال لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أنه كان سيضم لاعبي قارة إفريقيا بالكامل بالمقابل الذي دفعه النادي الأحمر للتعاقد مع الشحات وحده، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك، اتهمه البعض بإهدار المال العام في وقت سابق بسبب بعض الصفقات...