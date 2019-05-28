شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة 15 يوما لثلاثى الإسماعيلى الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للإسماعيلى إجازة لثلاثى الفريق المحترف ريتشارد بافور "الغانى"، ويحيى زايد "التنزانى"، وبنسون شيلونجو "الناميبى" لمدة 15 يوما.
ومن المقرر أن يغادر المحترفون لبلادهم خلال الساعات المقبلة، على أن يعودوا لصفوف الفريق مع بداية فترة التحضير.
وكان جهاز الدراويش قد منح باقى اللاعبين نفس فترة الراحة نظرا لعدم تحديد موعد المباراة المتبقبة للفريق هذا الموسم أمام الزمالك، والتى ستتم إقامتها عقب انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة.
جدير بالذكر أن الإسماعيلى فسخ عقد المهاجم النيجيرى "عودة مارشال" بالتراضى.
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