شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يرفض الزمالك استكمال الدورى بدون الدوليين؟.. الحراس السبب الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادى الزمالك مقترح اتحاد الكرة، باستكمال مسابقة الدورى الممتاز، بدون اللاعبين الدوليين الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الأول استعدادًا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وذلك من أجل انهاء مسابقة الدورى قبل انطلاق البطولة الأفريقية.

وتمسك الزمالك بلاعبيه الدوليين وعدم خوض أى مباراة بالدورى بدونهم، خاصة أن المنتخب ضم من الأبيض كلاً من محمود عبد الرحيم جنش، ومحمود علاء، ومحمود حمدى الونش، وطارق حامد، بخلاف فرجانى ساسى الذى سينضم لمنتخب تونس، وخالد بوطيب فى منتخب المغرب.

بخلاف العناصر الأساسية التى سيفقدها الزمالك حال خوض مبارياته بدون الدوليين، هناك أزمة أخرى فى مركز حراسة المرمى تجعل الأبيض يرفض هذا المقترح بشكل قطعى، حيث سينضم جنش للمنتخب الأول، وعمر صلاح سينضم للمنتخب الأولمبى، وعماد السيد يعانى من إصابة بكسر فى أحد أصابع اليد، الأمر الذى يجعل الفارس الأبيض بدون حارس حال الموافقة على المشاركة بدون لاعبيه الدوليين.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.