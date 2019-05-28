شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشجع: استمرار "تذكرتى" بعد الكان سيقضى على شغب الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحد المشجعين الذين توجهوا إلى منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة للحصول على الـFan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية أن الموقع وفر وقتا قياسيا فى الحصول على التذاكر، مضيفاً أن استمرار العمل بهذا النظام فى مباريات الدورى العام سيقضى على ظاهرة شغب الملاعب خاصة فى ظل تسجيل البيانات الشخصية عبر الموقع.

وينطلق العمل بمنفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة فى الحادية عشرة صباح اليوم، من أجل تسليم الـFan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، حيث يتوقف العمل فى الرابعة عصرا قبل موعد الإفطار على أن يعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا.

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وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.