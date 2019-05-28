شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يدعو مشجع كفيف لزيارة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد مرتضى منصور نجل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الدعوة عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر إلى مشجع كفيف من مشجعى القلعة البيضاء بالحضور إلى النادى. وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه على موقع تويتر: أقدم الدعوة للمشجع الزملكاوى وأسرته لزيارة نادى الزمالك أرجوا لمن يعرفه إبلاغه وتحديد موعد للزيارة.

احمد مرتضى جاء ذلك فى رد فعل سريع من نجل رئيس الزمالك على مقطع فيديو تداولته جماهير القلعة البيضاء لمشجع الزمالك أثناء تواجده فى مدرجات برج العرب بصحبة أولاده للتشجيع خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى نهائى كأس الكونفدرالية، التى انتهت بتتويج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى.

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