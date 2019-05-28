شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الدورى ينتهى 28 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، أن لجنة المسابقات ستعلن اليوم المواعيد النهائية للمباريات المؤجلة من الدورى وكأس مصر. قال مجاهد إن الدورى سينتهى أواخر يوليو المقبل والأقرب 28 يوليو، ولن يصل الأمر إلى إقامته فى أغسطس بحيث تستطيع الأندية قيد لاعبيها أفريقيا. يذكر أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الأهلى والمقاولون التى كان مقررًا لها اليوم الثلاثاء.

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