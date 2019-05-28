السعودية تترقب قرارا بمنحها حق استضافة مونديال الأندية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يترقب قرارًا من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بإسناد استضافة كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر 2019 المقبل، إلى السعودية، وذلك بعد محادثات بين الجانبين أجريت قبل نحو 3 أشهر.

وذكرت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه ينتظر أن يصدر القرار في الثالث من يونيو المقبل خلال اجتماع مجلس الفيفا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتؤكد المصادر أن كوريا الجنوبية وأستراليا كانتا قد درستا استضافة البطولة لكنهما ستؤجلان الخطوة بهدف استضافة النسخة المطورة لمونديال الأندية المقررة في يونيو 2021 المقبل، والتي يعتزم الفيفا أن تكون انطلاقتها من أوروبا، حسب ما تردد.

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وتسعى السعودية إلى المنافسة على استضافة البطولات الدولية في الفترة المقبلة، حيث ستنافس عدة دول بملف مشترك مع الإمارات والبحرين في الفترة المقبلة لاستضافة كأس العالم للشباب المقررة عام 2021.

وينتظر أن تتوسع بطولة مونديال الأندية، لتقام بمشاركة 24 ناديًا، بدء من صيف عام 2021، علمًا بأن البطولة الحالية لا تضم سوى أبطال القارات، حيث يشارك عادة مستضيف البطولة وأبطال أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأفريقيا.

ورغم تأكيدات مسؤولين في اتحادات قارية خلال الأشهر الماضية بأن البطولة توقفت ولن تعود إلا عبر نسخة عام 2021 بنظامها الجديد، فإن مفاوضات أجريت من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم والفيفا من أجل إسناد الاستضافة إلى السعودية في النسختين المقبلتين قبل تطويرها في 2021 .

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