أحمد حسام ميدو يُثني على جروس بعد حصد الزمالك الكونفيدرالية

أثنى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بالسويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، عقب الحصول على الكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

قال ميدو، عبر برنامج "نمبر وان"، مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة النهار: "جروس مدرب كبير، لا يُمكن أن تواجه كل هذه الظروف وتلعب مع فرق بإمكانات كبيرة

وشعبية، ولها جماهيرية خطيرة، مثل النجم الساحلي، وتنجح في تخطي تلك العقبات، ذلك يعني أن معك مدربًا كبيرًا، قادرًا على إثبات تألق الفريق واتباع سياسة واضحة".

أضاف: "عشت مع الزمالك أحلى يوم في حياتي، وتعمدت أن أتوجه إلى الاستاد مع أبنائي

وزوجتي حتى أعطي درسًا لأبنائي عن حب الزمالك، ومغامرته التشجيعية التي دمنا نعشقها".

وتطرق للحديث عن تجديد عقد جروس قائلًا: "جروس لن يبقى مع الزمالك، وهذا سيسبب أزمة كبيرة، المدرب اتفق مع نادٍ سعودي، وأتم كل شيء، لذلك لن يبقى، والخطأ هنا من إدارة الزمالك، كان يجب أن توقع عقدًا مع المدرب حتى نهاية الموسم الكروي، وليس بنهاية 31-5، فنحن نلعب في مصر والدوري غير منتظم".

