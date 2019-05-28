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الزمالك يوجه رسالة مهمة بعد التتويج بالكونفيدرالية

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 وجه الحساب الرسمي لنادي الزمالك رسالة مهمة، عقب فوز الفريق بالكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الأولى في تاريخه.

 كتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك على صورة تضمنت

نجوم الفريق كهربا وإبراهيم حسن: "كلما كان الصراع أصعب كان النصر أكثر مجدًا، فتحقيق الذات يتطلب
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عدم الاهتمام بالحمقى لجعل مشوارك عظيمًا.. هنا الزمالك".

 وأشارت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك إلى كل من قلل من الفريق في بداية تعثره ببطولة الكونفيدرالية، حتى عاد الفريق وتُوج بالبطولة في النهاية.
 

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