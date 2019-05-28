الزمالك يوجه رسالة مهمة بعد التتويج بالكونفيدرالية

وجه الحساب الرسمي لنادي الزمالك رسالة مهمة، عقب فوز الفريق بالكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الأولى في تاريخه.
كتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك على صورة تضمنتنجوم الفريق كهربا وإبراهيم حسن: "كلما كان الصراع أصعب كان النصر أكثر مجدًا، فتحقيق الذات يتطلب
وأشارت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك إلى كل من قلل من الفريق في بداية تعثره ببطولة الكونفيدرالية، حتى عاد الفريق وتُوج بالبطولة في النهاية.
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