الزمالك: نرفض لعب الدوري من دون اللاعبين الدوليين

أكد أمير مرتضى منصور، أن الزمالك يرفض اقتراح لعب الدوري من دون الدوليين، خصوصًا أن لدينا لاعبين مؤثرين.

أضاف: "فعلى سبيل المثال هل يمكن أن نلعب من دون جنش، ولدينا عماد السيد مصابًا، ولن

يبقى معنا سوى حارس واحد هو عمر صلاح، كما أن النقاز وساسي مع منتخب تونس، وطارق حامد والونش ومحمود علاء مع المنتخب".