رياضة | مبابي يحسم مستقبله ويفاجئ ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يحسم مستقبله ويفاجئ ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يخطط للرحيل عن بطل الدوري الفرنسي في الفترة المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتيجو، إن كيليان مبابي خلال تواجده في سباق الفورمولا1 في مدينة موناكو الفرنسية أخبر لاعب إسباني بأنه يرغب في اللعب في الليجا.

ويرتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل سعي النادي الملكي التعاقد مع مهاجم يعوض الفقر التهديفي الذي خلفه رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق ليوفنتوس في الصيف الماضي.