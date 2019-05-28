رياضة | تعليق ناري من هازارد بشأن مستقبله قبل نهائي الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من هازارد بشأن مستقبله قبل نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيدين هازارد، نجم تشيلسي، إن إحراز لقب الدوري الأوروبي، على حساب آرسنال، غدا الأربعاء، سيمثل مسك الختام لمسيرته مع البلوز.

وسيدخل اللاعب البلجيكي المرشح للانتقال إلى ريال مدريد، العام الأخير في تعاقده مع تشيلسي، الموسم المقبل، ورفض تمديد عقده ما يعني أن النادي اللندني سيفقده دون مقابل إذا لم يقرر بيعه في الصيف.

وأبلغ هازارد الصحفيين: "هذا سيكون جيدا وسيمثل لقبا أخيرا جيدا. إذا كانت هذه مباراتي الأخيرة فأتمنى أن أجلب اللقب".

وتابع: "هذا لقب أوروبي لذا يحظى بأهمية بالنسبة لي وللنادي وللمدرب وللمشجعين".

وأكمل: "عندما تخوض النهائي لا يهم إن كان ذلك في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو كأس الرابطة فأنت تريد فقط الفوز وجلب اللقب والاحتفال بذلك".

Advertisements

وفاز هازارد بلقب البريميرليج مرتين وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وبكأس الرابطة مرة واحدة أيضا منذ الانتقال إلى تشيلسي قادما من ليل في 2012.

وأحرز هازارد 16 هدفا وصنع 15، في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليحتل تشيلسي المركز الثالث في المسابقة.

وقال اللاعب البلجيكي إن تركيزه ينصب على النهائي رغم التكهنات حول مستقبله.

وأضاف: "في الوقت الحالي لم يحدث أي شيء لذا لا يمكن أن أقول شيئا. الأمر يتعلق بالنادي. لكن بعيدا عن ذلك فقد أديت موسما جيدا".

وختم: "لذا فإن تفكيري ينصب على كرة القدم. بعد النهائي سنرى ما سيحدث".