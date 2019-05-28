رياضة | ريال مدريد يطيح بالثلاثي الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يطيح بالثلاثي الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد حسم موقفه من الثلاثي الشاب داني سيبايوس وماركوس يورنتي وسيرجيو ريجيلون في الفترة المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتيجو في إسبانيا، إن ريال مدريد قرر الاستغناء عن خدمات ريجيلون وسيبايوس ويورنتي في الصيف المقبل لكن النادي الملكي سوف يضع خيار إعادة الشراء بالفترة المقبلة.

ولا يرغب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد في تواجد الثلاثي الشاب لأنه يريد عناصر خبرة وقوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على كل الألقاب بعد الموسم المنصرم السيء.

ويملك يورنتي وسيبايوس عدة عروض من الدوري الإنجليزي والإيطالي بينما سيرجيو ريجيلون مطلوب في ليجانيس وبعض الفرق الإسبانية.