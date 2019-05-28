رياضة | الزمالك يحصل على 30 مليون جنيه.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحصل على 30 مليون جنيه.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحصل نادى الزمالك على 30 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان بنتيجة 5 3 بركلات الترجيح، فى مباراة إياب نهائى البطولة.

وسيحصل الزمالك بصفته بطل الكونفدرالية الأفريقية، من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على مبلغ مليون و250 ألف دولار، ما يقرب من 21 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 6 ملايين جنيه من الشركة الراعية بعد التتويج بالبطولة الأفريقية، إضافة إلى3 ملايين جنيه قيمة ايرادات التذاكر.