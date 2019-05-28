رياضة | هل طلب الزمالك ضم عبد الله السعيد في الصيف؟.. أمير مرتضى يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل طلب الزمالك ضم عبد الله السعيد في الصيف؟.. أمير مرتضى يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن ضم عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، خلال الموسم المقبل.

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وشدد أمير مرتضى على أن الزمالك يمتلك فريق قوي ومتكامل والجهاز الفني لم يطلب التعاقد مع عبد الله السعيد.

كان السعيد قد وقع للزمالك الموسم الماضي قبل أن يتراجع ويجدد للأهلي ويرحل للدوري الفنلندي ثم الأهلي السعودي ومنه لبيراميدز حاليا في الموسم الحالي.