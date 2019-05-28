رياضة | انفراجة في مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراجة في مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مسئولو نادي هيدرسفيلد الإنجليزي على تجديد إعارة رمضان صبحي لفريق النادي الأهلي لمدة موسم آخر، بعد انتهاء الإعارة الحالية يوم 30 يونيو المقبل.

ورفض مسئولو هيدرسفيلد فكرة بيع رمضان صبحي بشكل نهائي للأهلى.

ويفاوض الأهلي اللاعب، للاستمرار مع القلعة الحمراء، فى ظل تألقه في الفترة الماضية في فترة الإعارة.

ووافق رمضان صبحي على الاستمرار مع الأهلي لمدة موسم آخر في ظل ترحيب هيدرسفيلد.