رياضة | كارثة تهدد مستقبل حسنية أكادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة تهدد مستقبل حسنية أكادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير حسنية أكادير المغربي، كارثة جديدة لناديهم المفضل عقب نهاية مباراة شباب الريف الحسيمي، في إطار الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المغربي.

ويبدو أن إدارة النادي تواصل السقوط في خطأ عدم التجديد لنجوم الفريق، ليرحل اللاعبين عن صفوفه تاركين أثار القلق تظهر على وجوههم بشأن مستقبل فريقهم.

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وأكدت صحيفة "هسبورت" المغربية، على اقتراب الثنائي جلال الداودي وكريم البركاوي من الرحيل عن صفوف الفريق، بسبب تجاهل إدارة الفريق لتجديد عقود أبرز اللاعبين، بالإضافة للثنائي المتألق المدافع ياسين الرامي والحارس عبد الرحمان الحواصلي.

تألق لاعبي حسنية أكادير وعدم تسديد رواتبهم، رغم وصولهم إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، دفع الكثير من الأندية لتقديم عروض للظفر بخدمات نجوم الفريق.