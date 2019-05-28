رياضة | رئيس النصر السعودي ينوي الترشح لفترة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النصر السعودي ينوي الترشح لفترة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي، رغبته في الترشح لفترة رئاسية جديدة، لمدة أربع أعوام قادمة.

ومن المقرر ان تنتهي مدة رئاسة آل سويلم للنادي في نهاية الموسم الحالي، ليبدأ في تجهيز إجراءات تقديم ملفه عقب انعقاد الجمعية العمومية.

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وشهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تقدمًا كبيرًا في المستوى بالموسم الحالي، بعدما وفرت إدارة الفريق كل الإمكانيات المادية اللازمة للظفر بلاعبين من الطراز العالي.

والجدير بالذكر أن نادي النصر نجح في حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد منافسة شرسه من الهلال حتى المباراة الأخيرة بالبطولة.