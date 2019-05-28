رياضة | بوطيب: سعيد في الزمالك وجاهز للمشاركة في المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوطيب: سعيد في الزمالك وجاهز للمشاركة في المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المغربي خالد بو طيب مهاجم الزمالك، عن سعادته بالتواجد في القلعة البيضاء، والفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية على فريق نهضة بركان المغربي.

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وقال بو طيب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سعيد بوجودي في نادي الزمالك، وجاهز للمشاركة في المباريات".

وواصل: "شاركت في وقت قليل خلال نهائي الكونفيدرالية لأنها وجهة نظر المدير الفني"، مبديًا سعادته بتسجيل ركلة الجزاء الأولى للزمالك أمام نهضة بركان.