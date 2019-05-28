رياضة | قائمة الراحلين عن برشلونة في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الراحلين عن برشلونة في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخل إدارة نادي برشلونة فترة الميركاتو الصيفي على أمل تدعيم صفوف البارسا بعد الإخفاق المحلي والأوروبي خلال الموسم الرياضي المنتهي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن هناك أسماء 9 لاعبين سيغادرون بنسبة كبيرة، برشلونة في الصيف.

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وجاءت أسماء هؤلاء حسبما ذكرت الصحيفة كالآتي: "الحارس ياسبر سيليسين، البلجيكي توماس فيرمايلين، صامويل أومتيتي، موريلو وبواتينج، إيفان راكيتيتش، ومالكوم وكوتينيو، البرازيلي رافينيا".

وكان نادي برشلونة قد خسر من فالنسيا بهدفين مقابل هدف في إياب نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا ليفقد اللقب، بجانب الخروج المذل أمام ليفربول بريمونتادا الرباعية في نصف نهائي دوري الأبطال.